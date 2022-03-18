Крупнейший венгерский банк присоединился к санкциям против России

Венгерская OTP Group объявила об исполнении всех международных санкций в отношении России

Венгерский OTP Bank, крупнейший в стране и один из ключевых поставщиков финансовых услуг в Центральной и Восточной Европе, объявил, что полностью подчиняет свою деятельность международным санкционным нормам в отношении России. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает ТАСС.

Банк присоединился к иностранным кредитным организациям, которые в перспективе рассматривают уход из России как крайнюю меру. В настоящее время OTP сокращает портфель корпоративных кредитов, а также не инвестирует в российские государственные ценные бумаги и отказался от их размещения в своей международной группе.

Руководство банка напомнило, что не финансирует свою дочернюю компанию в России. По их словам, вопрос об изменении присутствия OTP Group в России рассматривается постоянно.

Ранее о возможном уходе из страны заявило руководство крупнейшего итальянского банка UniCredit. Глава организации Андреа Орчел пояснил, что банку придется серьезно подумать о последствиях и сложностях при остановке деятельности в России, но инвестировать в страну он точно больше не будет.

Эксперты отмечают, что для зарубежных банков закрытие своих «дочек» в России выглядит сложным из-за характера деятельности. Любое решение, не связанное с потерей всех средств, должно быть согласовано с Центробанком, а тот может выдвигать условия.