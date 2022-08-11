Ворвавшуюся в эфир экс-сотрудницу Первого канала отправили под домашний арест

Бывшую сотрудницу Первого канала Овсянникову отправили под домашний арест до октября

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, ворвавшуюся в марте в эфир с плакатом против проведения специальной военной операции на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Овсянникова будет находиться под домашним арестом до 9 октября. Заседание проходило в закрытом режиме из-за необходимости «сохранения тайны следствия». Экс-редактор обвиняется по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). За «фейки» о российской армии ей может грозить до десяти лет лишения свободы.

10 августа стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Овсянниковой. Кроме того, в доме у Овсянниковой прошли обыски. В квартиру бывшего редактора пришла полиция.

Овсянникову неоднократно признавали виновной в дискредитации российской армии. 8 августа суд оштрафовал ее на 40 тысяч рублей за пост в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), посвященный Дню России.

28 июля суд признал журналистку виновной по статье о дискредитации Вооруженных сил России за ее высказывания, прозвучавшие возле Басманного суда, когда там избирали меру пресечения оппозиционеру Илье Яшину (физическое лицо, выполняющее функции иноагента). Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей. В обоих случаях бывшая сотрудница Первого канала не признала свою вину.