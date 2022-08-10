Против ворвавшейся в эфир экс-сотрудницы Первого канала возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело в отношении Марины Овсянниковой из-за дезинформации об армии РФ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, ворвавшейся в марте в эфир с плакатом против проведения специальной военной операции на Украине. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката журналистки Дмитрия Захватова, ее подозревают в распространении дезинформации о российской армии.

«В отношении Овсянниковой ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")», — заявил адвокат. Он также добавил, что Овсянникову увезли на допрос.

Утром 10 августа стало также известно о том, что у Овсянниковой прошли обыски. В квартиру бывшего редактора Первого канала пришла полиция.

Овсянникову неоднократно признавали виновной в дискредитации российской армии. 8 августа суд оштрафовал ее на 40 тысяч рублей за пост в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), посвященный Дню России.

28 июля суд признал журналистку виновной по статье о дискредитации Вооруженных сил России за ее высказывания, прозвучавшие возле Басманного суда, когда там избирали меру пресечения оппозиционеру Илье Яшину (физическое лицо, выполняющее функции иноагента). Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей. В обоих случаях бывшая сотрудница Первого канала не признала свою вину.

14 марта Овсянникова ворвалась в эфир информационной передачи «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом. В апреле экс-сотрудница Первого начала работать в немецком издании Die Welt, в июле стало известно об ее увольнении из издания. По словам Овсянниковой, ее контракт с немецким СМИ закончился.