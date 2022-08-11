Протасевич рассказал о поиске денег на госпереворот в Белоруссии

Протасевич рассказал о поиске денег у офиса Тихановской на военный переворот в Белоруссии

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал в минском суде, как заговорщики искали денежные средства у офиса лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской для осуществления военного переворота в Белоруссии. Об этом сообщает агентство «Sputnik Беларусь».

«Мне Щигельский (Дмитрий Щигельский, один из обвиняемых по уголовному делу — прим. «Ленты.ру») сообщил, что есть вариант силового свержения власти в Беларуси и пригласил к участию в зум-конференции», — рассказал Протасевич. Кроме того, основатель NEXTA отметил, что в этих мероприятиях не принимал участие иной белорусский оппозиционер Григорий Костусев. Протасевич назвал его «спокойным оппозиционным политиком». Ранее Костусев не признал своей вины по делу о захвате власти.

Так или иначе, Протасевич, комментируя вариант силового свержения власти в Белоруссии, отметил, что Щигельский и Юрий Зенкович (фигуранты уголовного дела и одни из заговорщиков — прим. «Ленты.ру») видели только один путь изменения положения дел в стране. «На их взгляд, никаким другим способом власть нельзя было изменить - марши и хождения уже провалились. И они видели один вариант свержения власти — силовой, с участием военных», — объяснил Протасевич.

Он также рассказал, что Тихановская должна была стать тем лицом, которому подкупленные военные дадут присягу. Однако для штаба лидера белорусской оппозиции заговорщики выдвинули свои условия. «Но для Тихановской было жесткое условие — участие в финансировании заговора. Если штаб Тихановской собирается участвовать в сценарии переворота, то должен найти финансирование. В первую очередь — для военных участников заговора», — рассказал Протасевич.