Устранено еще одно препятствие для экстрадиции Сапеги в Россию

Отец Софьи Сапеги погасил судебный штраф, препятствующий ее экстрадиции в Россию

Отец осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги оплатил возложенный на нее судебный штраф, который препятствовал возможности ее экстрадиции в Россию. Об этом рассказала BBC мать девушки Анна Дудич.

Сапега была осуждена в Минске на шесть лет лишения свободы за администрирование оппозиционного Telegram-канала «Черная книга Беларуси». Там публиковались личные данные силовиков и судей, преследовавших белорусских протестующих. Также суд наложил на россиянку штраф в размере 175 тысяч белорусских рублей (около 68 тысяч долларов).

Как пояснил телеканалу адвокат заключенной Антон Гашинский, выплата штрафа, согласно белорусскому законодательству, формально устраняет препятствия для экстрадиции на родину. Также эта процедура открывает возможность для помилования осужденного, которое подписывает президент страны.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Вскоре девушка признала свою вину на камеру и подтвердила готовность сотрудничать со следствием. После оглашения приговора она попросила президента Александра Лукашенко о помиловании.