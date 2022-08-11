Эстония перечислила категории россиян с разрешенным въездом в страну

Эстония разрешила въезд сотрудникам диппредставительств РФ и родственникам эстонцев

МИД Эстонии объявил о закрытии въезда для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу. При этом страна сделала исключение для некоторых категорий россиян.

«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Кому из россиян разрешен въезд в Эстонию

МИД прибалтийской страны перечислил категории граждан России, которым будет разрешен въезд в страну. В их числе — сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей. Кроме того, исключение сделали для лиц, занимающихся международными перевозками, близких родственников граждан Эстонии и обладателей постоянного вида на жительство в стране. Ограничения также не коснутся россиян, нуждающихся в гуманитарной помощи, и тех, кто имеет право свободного передвижения по законам Евросоюза.

Эстония предлагала прекратить выдачу виз гражданам России

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала полностью прекратить туризм из России. Каллас напомнила, что авиасообщение из России в Европу закрыто, однако у россиян с визой еще есть способ попасть в еврозону через ближайшие сухопутные страны — Финляндию, Эстонию и Латвию.

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — заявила эстонский премьер.

Где россияне могут получить шенгенскую визу

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова заявила, что в настоящий момент оформить шенгенскую визу гражданам России проще всего в визовых центрах Болгарии, Венгрии и Греции. По ее словам, ограничение на выдачу туристических виз в Чехию, Литву и Эстонию почти никак не отразилось на жителях России, спрос на эти направления и раньше был невелик.