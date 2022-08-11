Трамп заподозрил прослушку со стороны ФБР

Rolling Stone: Трамп стал опасаться прослушки и начал поиски предателя среди приближенных

Несколько месяцев назад бывший президент США Дональд Трамп начал опасаться прослушки со стороны агентов ФБР. Помимо этого, у него появилась уверенность в том, что в кругу его приближенных появился предатель. О поиске «крота» сообщил журнал Rolling Stone.

Согласно публикации, Трамп заподозрил представителей действующих американских властей в том, что они пользуются услугами ФБР в личных целях и следят за его сообщениями. «Он спрашивал меня и других: "Наши телефоны прослушиваются, как вы думаете?". Учитывая большой масштаб расследований, ведущихся в отношении президента, я не думаю, что он предполагает, будто это невозможно», — рассказал журналу источник, близкий к Трампу.

После проведенных обысков в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, сторонники стали заявлять, что агенты ФБР могли что-то подбросить: фальсифицированные улики на территории дома или установить там прослушивающие устройства. К тому же, сторонники Трампа уверены, что федеральные агенты могли действовать по наводке предателя в команде политика.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что ФБР не предупреждало президента Джо Байдена или кого-либо из его администрации о планируемых обысках в поместье Трампа. По ее словам, Минюст США ведет расследования независимо от Белого дома.