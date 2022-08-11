Россия уличила европейскую страну в проявлении русофобии

МИД: призывы не выдавать россиянам виз являются проявлением русофобии со стороны Латвии

Призывы прекратить выдачу россиянам туристических виз являются очередным проявлением русофобии во внешней политике Латвии. Об этом говорится в заявлении российского МИД, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Рассматриваем заявление сейма Латвии о "признании" Российской Федерации "государством-спонсором терроризма" с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала "камертоном" латвийской внешней политики», — говорится в документе.

В МИД также указали, что эти действия со стороны сейма Латвии нарушают принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН.

«Данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН», — отмечается в тексте.

Российские дипломаты призвали латвийских парламентариев «прекратить заниматься провокациями и сфокусироваться прежде всего на интересах своей страны и своих граждан».

11 августа сейм Латвии официально объявил Россию государством-спонсором терроризма. Парламент страны считает, что Москва многие годы прямо и косвенно поддерживает и финансирует террористические режимы. В качестве примера приводится сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, отравление Скрипалей, а также сбитый Boeing MH-17.