Бывший игрок сборной Сербии назвал уезжающих из РПЛ легионеров предателями

Бывший игрок сборной Сербии Пейчинович назвал уезжающих из РПЛ легионеров предателями

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Сербии Неманья Пейчинович раскритиковал легионеров, которые уезжают из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sort24.

Таких игроков футболист назвал предателями и предложил им «валить на все четыре стороны». «Ведут себя как девочки. Это не по-мужски. Зачем приезжать в Россию, зарабатывать себе на хлеб и говорить, что там плохо?» — сказал Пейчинович.

Серб также отметил, что покидающие РПЛ футболисты совершают большую ошибку. «Они в Европе не заработают столько, сколько можно заработать в России», — добавил игрок.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в РПЛ. Опция действует до июня следующего года.

