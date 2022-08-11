Российского депутата приговорили к девяти годам колонии за взятку в виде Audi

Бывшего депутата Заксобрания Петербурга Коваля осудили на 9 лет за взятку в виде Audi

Бывшего депутата городского Заксобрания Петербурга Романа Коваля приговорили к девяти годам колонии строгого режима и оштрафовали на 35 миллионов рублей по делу о коррупции. Об этом в четверг, 11 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Ранее суд назначил штраф в размере полутора миллионов рублей соучастнику Коваля — Андрею Гришину.

По версии следствия, в 2017-2020 годах Коваль через своего помощника получил от представителя одной из российских компаний 10,6 миллиона рублей и новый автомобиль Audi Q7 стоимостью 6,2 миллиона рублей. За взятку он добился того, чтобы пять государственных бюджетных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга получили субсидии на покупку оборудования и материалов. Впоследствии фирма взяткодателя заключила с ними госконтракты.

По такой же схеме в 2019 году депутат получил взятку в 800 тысяч рублей от представителя ООО «Рубин». По инициативе чиновника одному из родильных домов города были выделены средства на лифтовое оборудование. Госконтракт на выполнение работ получила компания «Рубин».

Сотрудники ФСБ задержали экс-депутата и его помощника Гришина в июле 2020 года.

