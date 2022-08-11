Российская олимпийская чемпионка дала обещание главе МОК

Олимпийская чемпионка Степанова дала обещание главе МОК Баху тренироваться с энергией

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова в своем Telegram-канале дала обещание президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху после его заявления об отстранении российских и белорусских спортсменов.

«Я, вам, господин Бах, обещаю, что буду с утроенной энергией тренироваться, чтобы именно вы, а никто другой, мне медаль на будущих Играх вручили! Не знаю, как вам, а мне особое удовольствие доставит ваше лицо при этом увидеть», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что санкции против России ввели менее 50 стран мира.

Ранее 11 августа Бах заявил, что рекомендации об отстранении российских и белорусских спортсменов от мировых соревнований остаются в силе. По словам главы МОК, сейчас не время менять позицию. При этом функционер признал, что хотел бы объединить спортсменов.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным организациям наложить ограничения на выступления российских атлетов. В ряде случаев отечественные спортсмены столкнулись с запретом выступать на международных турнирах.