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Глава МОК высказался об отстранении россиян от международных турниров

Глава МОК Томас Бах заявил, что организация по-прежнему рекомендует отстранять россиян

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что рекомендации об отстранении российских и белорусских спортсменов от мировых соревнований остаются в силе. Высказывание функционера приводит Die Press.

По словам главы МОК, сейчас не время менять позицию. «Мы по-прежнему рекомендуем не приглашать российских или белорусских спортсменов: никаких гимнов, никаких флагов, никаких национальных цветов», — заявил Бах.

При этом функционер признал, что МОК столкнулся со сложной дилеммой. «Наша задача в такой ситуации состояла бы в том, чтобы объединить спортсменов. И показать, что можно соревноваться мирно», — добавил Бах.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным организациям наложить ограничения на выступления российских атлетов. В ряде случаев отечественные спортсмены столкнулись с запретом выступать на международных турнирах.

Алексей Гусев
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