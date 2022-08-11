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Спорт

Бывшей российской гимнастке разрешили выступить за Латвию на ЧМ за свой счет

Бывшей российской гимнастке Полстяной разрешили выступить за Латвию на ЧМ за свой счет

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Латвийской спортсменке Елизавете Полстяной разрешили выступить на предстоящем чемпионате мира по художественной гимнастике. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение приняла Латвийская федерация гимнастики (LVF). Там также отметили, что не могут обеспечить участие спортсменки в турнире за счет федерации, поэтому Полстяная должна взять все расходы на себя. Гимнастке отправлено официальное письмо, на которое ей нужно ответить в течение недели.

6 августа Полстяная сообщила, что ей отказали в выступлении на предстоящем чемпионате мира по художественной гимнастике. Тогда бывшая россиянка заявила, что причины этого решения были политическими.

Полстяная родилась в Латвии в семье россиян. Она начала свою карьеру в России, однако в 2018 году получила гражданство Латвии и стала выступать за сборную страны. На чемпионате мира 2021 года гимнастка заняла 15-е место в индивидуальном многоборье, на чемпионате Европы-2022 — 12-е место.

Алексей Гусев
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