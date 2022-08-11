Врач Денис Синкевич: при нанесении татуировки риск заразиться ВИЧ сведен к минимуму

Во время нанесения татуировки можно заразиться ВИЧ и гепатитом, с татуировками нельзя делать эпидуральную анестезию, татуировка может исчезнуть — это лишь малая часть слухов о рисунках на теле, рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Синкевич. В беседе с «Лентой.ру» врач развеял популярные мифы о татуировках.

Зачастую люди, желающие украсить тело татуировкой, не делают этого из страха, что могут заразиться ВИЧ, гепатитом, вирусом папилломы человека и другими вирусами. Но, по словам Синкевича, в сертифицированных тату-салонах этот риск сведен к минимуму, так как во время работы мастера используют одноразовые иглы.

Некоторые из мифов гласят, что игла может попасть в кровоток, а также возможны инфекционные поражения кожи. Синкевич не скрывает что тату-пигменты могут задержать потенциальные канцерогены кроме коричневого цвета, так как в нем используется природный пигмент охра. Врач настоятельно рекомендует не наносить татуировки на область вокруг родинок.

Попадание иглы в кровоток исключено, так как она имеет определенную длину. А инфекционные поражения кожи возможны. Однако риск минимален при высокой квалификации мастера и соблюдении им правил асептики Денис Синкевич Врач-кардиолог

Часто обладатели тату опасаются, что в случае необходимости им нельзя будет провести эпидуральную анестезию, люмбальную пукцию, внутривенные инъекции в месте нанесения татуировки. Но в медицинской литературе отсутствуют упоминания о вреде татуировки при этих манипуляциях, отметил врач.

Были известны случаи, когда во время проведения МРТ человек с тату получал ожог, однако в медицинской литературе описано всего 20 подобных происшествий. У пострадавших были татуировки с черным и красным пигментом, содержащими оксид железа. Современные пигменты не содержат в составе оксид железа, поэтому татуировка не является противопоказанием для проведения МРТ, пояснил Синкевич.

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что татуировка вопреки расхожему мнению остается с человеком навсегда и не сотрется с годами, хотя может потускнеть. «Татуировка — это процесс нанесения пигмента в толщу кожи с помощью иглы. Пигмент удерживается макрофагами, мастоцитами, фибробластами. Например, при гибели макрофага утерянный пигмент подхватывается другим макрофагом, то есть передается другой клетке», — аргументировал несостоятельность мифа врач.

Специалист добавил, что изображения, которые наносятся хной, расположены в поверхностных слоях кожи, и их по определению нельзя назвать татуировками.

По словам Синкевича, известны всего два задокументированных случая в мире, когда татуировки исчезли. Но случилось это на фоне тяжелого инфекционного заболевания, а исчезнувшие тату были выполнены красителями «подпольного» производства. «В мире более миллиарда человек с татуировками и всего два официальных случая. Скорее это исключение, подтверждающее правило», — резюмировал врач.

Ранее тату-мастер предупредила о типичных ошибках с первым тату. Она рассказала, что до нанесения татуировки нужно заранее познакомиться с мастером и установить с ним личный контакт.