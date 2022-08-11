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Винер нашла профессию для сестер Авериных после ухода из спорта

Ирина Винер-Усманова заявила, что Дина и Арина Аверины могут стать хорошими депутатами

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова высказалась о перспективах сестер Дины и Арины Авериных после окончания карьеры. Об этом сообщает Sport24.

Функционер нашла для спортсменок новую профессию. «Дина и Арина могут стать хорошими депутатами. Они очень мотивированные, образованные, умные и воспитанные девушки. Думаю, у них все получится», — заявила Винер.

9 августа Аверины признались, что завершат карьеру в том случае, если сборная России не будет допущена до Олимпиады в Париже. Игры должны состояться в 2024 году.

Дина Аверина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио в личном многоборье. На ее счету 18 побед на чемпионатах мира и десять на первенствах Европы. Арина Аверина пять раз выигрывала чемпионат мира и девять раз чемпионат Европы.

Алексей Гусев
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