Глава UFC представил бой Федора Емельяненко в организации

Дэйна Уайт заявил, что Брок Леснар победил бы Федора Емельяненко в UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт представил поединок с участием российского тяжеловеса Федора Емельяненко в своей организации. Промоутер ответил на соответствующие вопросы в социальных сетях в ролике от GQ на YouTube.

Один из пользователей поинтересовался, каким был бы результат поединка Емельяненко и американца Брока Леснара, если бы UFC удалось заключить контракт с россиянином. Уайт подчеркнул, что он предвзят в данном вопросе, но считает, что именно Леснар вышел бы победителем из данного противостояния.

В октябре 2021-го Уайт вспомнил о неудачных переговорах с Емельяненко. Он отметил, что промоушен предлагал огромный контракт российскому тяжеловесу, однако тот ответил отказом. Сам Емельяненко, говоря о об этом, отмечал, что в UFC не были готовы заключить договора с членами команды тяжеловеса.

Неудачные переговоры Емельяненко и UFC состоялись в 2009 году. Россиянин позже присоединился к другому американскому промоушену Strikeforce. В 2012-м Уайт намеревался вернуться к приглашению Емельяненко ради поединка против Леснара, однако на тот момент россиянин прервал карьеру.