Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Ценам на один тип жилья предрекли снижение

ВТБ: новостройки в России подешевели на 2 процента, цены продолжат снижаться
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В начале августа 2022 года новостройки в России подешевели на два процента по сравнению с июнем. Аналитики ВТБ предрекли, что цены на этот тип жилья продолжат снижаться, пишет РБК.

«В случае сохранения текущей ситуации в экономике в августе эксперты ВТБ прогнозируют дальнейшее движение стоимости квадратного метра вниз при относительно меньшем, чем в прошлом году, количества сделок на рынке», — спрогнозировали представители банка.

Материалы по теме:
А ты попробуй. Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
А ты попробуй.Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
25 июля 2022
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022

По данным финансовой организации, уменьшения цен на жилье ждут около 70 процентов россиян. Эксперты отметили, что повышению активности на рынке недвижимости препятствуют не до конца восстановившаяся доступность ипотеки и резко увеличившиеся весной цены на квартиры.

«Понимая это, застройщики могут пойти на дальнейшее снижение стоимости "квадрата". Однако осенью в условиях сезонного оживления спроса снижение цен, по прогнозам банка, может остановиться», — предположили в ВТБ.

Ранее эксперты в области недвижимости отметили, что рынок жилья в России начал восстанавливаться после весеннего спада — меньше застройщиков стали замораживать свои проекты и вносить изменения в производственные планы. Однако, по оценкам специалистов, себестоимость строительства остается высокой на фоне подорожания материалов и отсутствия новых логистических цепочек.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Медведев предупредил о возможных инцидентах на атомных станциях ЕС
Украинский посол назвала зиму одним из союзников России
В Минобороны заявили об уничтожении одним ударом ВКС до 100 солдат ВСУ
Раскрыты подробности об отпуске Байдена в роскошном особняке
В США не заметили признаков наступления ВСУ на Херсон
Переехавшая в Москву курянка рассказала о своем отношении к съемным квартирам
На Первом канале объяснили причину ухода Билана из жюри нового шоу
Стилист Рогов назвал рубашку одного цвета главным трендом 2022 года
Врачи перечислили меры первой помощи при отравлении грибами
Медведев обвинил власти Украины в попытке «устроить новый Чернобыль» на ЗАЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.