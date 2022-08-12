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Глава Омской области опроверг данные о находящемся под завалами дома ребенке

Глава Омской области Бурков опроверг информацию о находящемся под завалами дома ребенке

Фото: МЧС России / ТАСС

Глава Омской области Александр Бурков опроверг данные о находящемся под завалами частично обрушившегося многоэтажного дома в Омске ребенке. О этом сообщает РИА Новости.

По словам губернатора региона, в настоящее время жертв нет.

Кроме того, Бурков признал, что с частично обрушившимся жилым домом и раньше была проблема. По всей вероятности, ей не придали должную значимость, добавил глава Омской области.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что предварительной причиной обрушения части пятиэтажки в Омске стало ее ветхое состояние. Также в МЧС рассказали об эвакуации 40 жильцов частично обрушившегося дома.

В пятницу, 12 августа, в доме на улице 20-го Партсъезда, 53 в Советском районе Омска произошло частичное обрушение жилой пятиэтажки. Сообщалось, что в стене рухнувшего здания четыре месяца назад образовалась сквозная дыра, через которую мог свободно пройти человек.

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Сергей Истомин
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