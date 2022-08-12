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ВКС России применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на Украине

Замглавкома ВКС России Дронов заявил о применении гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Военно-космические силы (ВКС) России в ходе спецоперации на Украине успешно применяют гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми вооружены истребители МиГ-31И. Об этом рассказал заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов в интервью газете «Красная Звезда».

По его словам, полк с авиационным ракетным комплексом «Кинжал» на самолетах МиГ-31И вошел в состав дальней авиации в 2021 году. «И в данный момент успешно применяется в ходе специальной военной операции», — заявил Дронов.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский описал работу высокоточного авиационного оружия. По его словам, авиационные ракеты уничтожают цели на дальностях до тысяч километров вне зоны действия противовоздушной обороны (ПВО) противника, что сохраняет безопасность летчика и самолета.

Согласно Балуевскому, простые квадрокоптеры китайского производства совершили настоящую революцию в ствольной и реактивной артиллерии.

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Марина Совина
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