Российский генерал описал работу высокоточного авиационного оружия

Генерал Балуевский: высокоточные авиационные ракеты уничтожают цели вне зоны ПВО

Авиационные ракеты уничтожают цели на дальностях до тысяч километров вне зоны действия противовоздушной обороны (ПВО) противника, что сохраняет безопасность летчика и самолета. Работу высокоточного оружия описал бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский. Об этом сообщает РИА Новости.

«Многоканальность современных и перспективных систем наведения дает авиационному высокоточному оружию большую гибкость, помехозащищенность, возможность выбора автономного или командного режима наведения в зависимости от обстановки, задачи и типа поражаемой цели», — пишет эксперт в предисловии к книге «Чужие войны — новая парадигма».

По его мнению, «развитие автономных способов наведения, получающих новое качественное развитие в связи с внедрением элементов искусственного интеллекта, позволяет применять вооружение массированно, залпами или роями, при этом со значительной дистанции и с обеспечением безопасности носителя».

Согласно Балуевскому, простые квадрокоптеры китайского производства совершили настоящую революцию в ствольной и реактивной артиллерии.

В июле Минобороны России сообщило, что российские военные с 5 по 20 июля с помощью высокоточного оружия наземного и воздушного базирования уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).