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В туриндустрии высказались о возвращении кешбэка на путешествия

Туроператор Котляр назвала результативной программу кешбэка на путешествия

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Эксперт по туризму, основатель турагентства Майя Котляр назвала программу туристического кэшбека результативной. При этом она подчеркнула, что многие туроператоры пока выпадают из звеньев, по которым осуществляется организация путешествий. О возвращении программы Котляр высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что осенний этап продажи туров по России с кешбэком начинается 25 августа. Дату запуска назвал премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам политика, это коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. В продаже туров участвуют все регионы страны.

Председатель правительства добавил, что российские власти увеличили максимальную сумму кешбэка за путешествия на Дальний Восток с 20 до 40 тысяч рублей. Мишустин добавил, что на круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации.

«Я считаю, что это очень хорошая программа, которая имеет свои результаты. Если посмотреть, сколько людей пользуется этой программой, — это впечатляет. 20 процентов — это очень хорошая скидка», — оценила программу туристического кшбэка Котляр.

По ее словам, у программы есть единственный минус. «Я считаю, что единственный минус этой программы в том, что в ней не налажена дистрибуция через туристические агентства», — высказалась она.

Специалист заявила, что турагентства — это тот канал продаж, который сейчас остро нуждается в поддержке. «Он выпадает из звеньев отель-туроператор-турист. Некоторые туроператоры, конечно, отладили схемы, чтобы турагентства попадали в эту цепь, но их очень ограниченное количество», — отметила эксперт.

Турагентства — это то звено, которые сейчас нуждается в помощи и поддержке. Они немножко выпали и не сильно задействованы в этой программе. На рынке в связи с этим существует определенный негатив

Майя Котлярэксперт по туризму

Ранее россиянам предсказали рост турпотока на Дальний Восток после увеличения кешбэка. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, он может вырасти на 10-15 процентов.

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Виктория Немис
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