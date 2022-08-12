В туриндустрии высказались о возвращении кешбэка на путешествия

Туроператор Котляр назвала результативной программу кешбэка на путешествия

Эксперт по туризму, основатель турагентства Майя Котляр назвала программу туристического кэшбека результативной. При этом она подчеркнула, что многие туроператоры пока выпадают из звеньев, по которым осуществляется организация путешествий. О возвращении программы Котляр высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что осенний этап продажи туров по России с кешбэком начинается 25 августа. Дату запуска назвал премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам политика, это коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. В продаже туров участвуют все регионы страны.

Председатель правительства добавил, что российские власти увеличили максимальную сумму кешбэка за путешествия на Дальний Восток с 20 до 40 тысяч рублей. Мишустин добавил, что на круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации.

«Я считаю, что это очень хорошая программа, которая имеет свои результаты. Если посмотреть, сколько людей пользуется этой программой, — это впечатляет. 20 процентов — это очень хорошая скидка», — оценила программу туристического кшбэка Котляр.

По ее словам, у программы есть единственный минус. «Я считаю, что единственный минус этой программы в том, что в ней не налажена дистрибуция через туристические агентства», — высказалась она.

Специалист заявила, что турагентства — это тот канал продаж, который сейчас остро нуждается в поддержке. «Он выпадает из звеньев отель-туроператор-турист. Некоторые туроператоры, конечно, отладили схемы, чтобы турагентства попадали в эту цепь, но их очень ограниченное количество», — отметила эксперт.

Турагентства — это то звено, которые сейчас нуждается в помощи и поддержке. Они немножко выпали и не сильно задействованы в этой программе. На рынке в связи с этим существует определенный негатив Майя Котляр эксперт по туризму

Ранее россиянам предсказали рост турпотока на Дальний Восток после увеличения кешбэка. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, он может вырасти на 10-15 процентов.