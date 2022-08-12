Россиянам назвали дату запуска продаж туров с кешбэком

Премьер Мишустин: программа туристического кэшбека в 20% продлена на осенний сезон

Осенний этап продажи туров по России с кешбэком начинается 25 августа. Дату запуска назвал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По словам политика, это коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. В продаже туров участвуют все регионы страны.

Председатель правительства добавил, что российские власти увеличили максимальную сумму кешбэка за путешествия на Дальний Восток с 20 до 40 тысяч рублей.

Мишустин добавил, что на круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации.

Ранее россиянам предсказали рост турпотока на Дальний Восток после увеличения кешбэка. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, он может вырасти на 10-15 процентов.

