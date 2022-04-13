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Предсказан рост турпотока на Дальний Восток после увеличения кешбэка

В РСТ предсказали рост турпотока на Дальний Восток после удвоения кешбэка

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Турпоток на Дальний Восток может вырасти на 10-15 процентов после удвоения максимальной суммы компенсации в рамках программы туристического кешбэка. Об этом в среду, 13 апреля, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, передает «Российская газета».

«Если будет увеличен кешбэк, увеличится и количество путешественников на Дальний Восток, не меньше, чем на 10-15 процентов, а может быть и больше», — предсказал эксперт.

В свою очередь президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков в беседе с изданием также отметил, что повышение кешбэка сделает путешествия на Дальний Восток более доступными для россиян, поскольку позволит практически полностью покрыть расходы на авиаперелет — сейчас на стоимость билетов приходится до 70-80 процентов всей стоимость путевки.

По словам Волкова, благодаря увеличению размера компенсации число туристов, посещающих дальневосточные регионы, может вырасти на 250 тысяч человек. В случае же если сохранится ограничение на авиасообщение с рядом городов на юге России, на Дальний Восток может приехать на 1 миллион туристов больше.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин попросил правительство в два раза поднять туристический кешбэк для Дальнего Востока. Таким образом максимальная сумма компенсации может достичь 40 тысяч рублей вместо нынешних 20 тысяч.

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Варвара Кошечкина
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