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В Совфеде призвали законсервировать Запорожскую АЭС

Ковитиди призвала срочно законсервировать Запорожскую АЭС для предотвращения катастрофы

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) необходимо срочно законсервировать для предотвращения ядерной катастрофы. С таким призывом выступила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди. Ее комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

По мнению сенатора, меры, которые необходимо принять для обеспечения ядерной безопасности на АЭС, неизбежно приведут к тому, что без генерируемой на ней электроэнергии останутся украинцы.

Ковитиди отметила, что в сложившейся ситуации на Запорожской АЭС виноват президент Украины и его соратники. «Киевский режим уже не одумается. Для всех это очевидно», — написала сенатор.

Единственным выходом на фоне системных ракетных ударов она сочла срочную консервацию Запорожской АЭС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского виновниками обстрелов Запорожской АЭС.

До этого в Минобороны России сообщили о ситуации на Запорожской АЭС из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, критически важная инфраструктура Запорожской АЭС не пострадала из-за обстрелов.

11 августа в администрации Запорожской области заявили, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС.

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Анна Щербакова
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