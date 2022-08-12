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Эксперты проверят кровь убитой российской порноактрисы на наличие наркотиков

В Петербурге эксперты проверят кровь убитой порноактрисы Гришман на наличие наркотиков

Фото: Shutterstock

В Санкт-Петербурге специалисты проведут химическую экспертизу на определение наркотических веществ в крови убитой 26-летней порноактрисы и TikTok-блогера Анастасии Хамловской, известной в сети под фамилией Гришман. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

10 августа петербургскую порноактрису нашли убитой с шестью ножевыми ранениями в квартире на Южном шоссе. Ее тело пролежало несколько дней в ванне. По предварительным данным, блогершу зарезали в спальне, а после перенесли в ванную комнату. О пропаже девушки в полицию сообщила ее подруга.

В тот же день, когда было обнаружено тело, стражи порядка задержали бойфренда девушки. Известно, что ранее он был судим за кражи и уклонение от воинской службы. Позже юноша показал следователям, каким образом убил девушку.

Молодой человек будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев.

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Екатерина Власова
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