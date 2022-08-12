СКР начал обыски в причастных к обрушению дома в Омске организациях

Сотрудники СКР проводят обыски в организациях, причастных к обрушению дома в Омске

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) Омской области после обрушения жилого дома начали проводить обыски в Департаменте городского хозяйства и Фонде капитального ремонта: предполагается, что эти организации причастны к случившемуся. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 12 августа, сообщили в СКР Омской области.

По данным ведомства, следователи также проводят выемку документов у судебных приставов. Предварительно следствие полагает, что обрушение произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами ряда ведомств. Те не исполнили срочное решение суда о признании дома аварийным, и не предприняли никаких мер для ремонта.

Ранее сообщалось, что после обрушения стены жилого дома в Омске было возбуждено уголовное дело о халатности: ремонт фасада этого здания от ответственных лиц требовали через суд провести еще до конца 2021 года, из-за неисполнения этого решения также возбуждено дело по статье «Злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта» УК РФ.

Обрушение части пятиэтажного жилого дома на улице 20-го Партсъезда в Омске произошло 12 августа. По предварительным данным, никто не пострадал. Вскоре в сети появилось видео обрушения. МЧС сообщило об угрозе дальнейшего обрушения дома: его вторая сторона находится в аварийном состоянии.