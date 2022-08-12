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Спорт

Отец умершего на тренировке 14-летнего хоккеиста СКА высказался о случившемся

Отец 14-летнего хоккеиста СКА Всеволода Малкова заявил, что никого не винит в смерти сына

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Игорь Малков, отец умершего на тренировке 14-летнего хоккеиста СКА Всеволода Малкова, высказался о произошедшем. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По его словам, в случившемся никто не виноват. «Кого-то обвинять, думаю, не имеет никакого смысла. Произошел чисто несчастный случай», — заявил Малков.

Мужчина добавил, что после мощного броска шайба попала сыну в область сердца.

О смерти игрока стало известно 11 августа. Врач команды оказал хоккеисту первую помощь и вызвал скорую, которая реанимировала Малкова. Его доставили в больницу, где спортсмен умер.

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в связи со смертью хоккеиста. Дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

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Алексей Гусев
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