Юный российский хоккеист умер после тренировки

Хоккеист системы СКА 2008 года Всеволод Малков умер после тренировки из-за попадания шайбы

Юный российский хоккеист Всеволод Малков, входящий в систему петербургского СКА, умер после тренировки. Об этом сообщается на сайте команды.

В СКА рассказали, что во время одного из упражнений на тренировке команды 2008 года рождения после щелчка защитника шайба попала спортсмену в грудь в область сердца. Врач команды оказал хоккеисту первую помощь и вызвал скорую помощь, которая реанимировала Малкова. Его доставили в больницу, где он скончался.

Отмечается, что СКА окажет помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего.

В декабре 2021 года игрок крымской команды «Сарматы» Александр Фролов скончался во время матча Ночной хоккейной лиги. 63-летнему спортсмену стало плохо на скамейке запасных, и он потерял сознание. Бригада врачей оказала ему первую помощь, однако Фролов умер из-за остановки сердца.