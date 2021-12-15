Российский хоккеист умер во время матча

Игрок крымской команды «Сарматы» Александр Фролов скончался во время матча Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Инцидент произошел во время мачта «Сарматов» против «Крымских Волков» 11 декабря, однако подробности произошедшего стали известны только 14 декабря. 63-летнему спортсмену стало плохо на скамейке запасных, и он потерял сознание. Бригада врачей, дежурившая на арене, приступила к оказанию первой помощи, после чего игроки и зрители помогли перенести хоккеиста в машину. По дороге в реанимацию Фролов скончался из-за остановки сердца.

После трагедии гендиректор лиги Алексей Касатонов заявил ТАСС, что на матчах принимаются все меры для обеспечения безопасности, в том числе медицинские. «По регламенту ни один игрок не допускается к соревнованиям без отметки о прохождении медкомиссии. На матче присутствовала бригада оказания первой медицинской помощи, более того, согласно регламенту, медики обязаны присутствовать на всех матчах турнира», — подчеркнул он.

11 декабря болельщик футбольного клуба «Крылья Советов» скончался после матча 18-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина». Фанату пытались оказать первую помощь на трибуне и вызвали скорую, однако он умер до ее приезда.