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Спорт

Российский силач протащил железнодорожный состав и установил мировой рекорд

Россиянин Руслан Пустовой отбуксировал железнодорожный состав и установил мировой рекорд

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский силач Руслан Пустовой установил мировой рекорд, отбуксировав железнодорожный состав. Об этом сообщил «Матч ТВ» в Telegram-канале.

Спортсмен протащил вагоны общим весом 120 тонн на 8 метров и 6 сантиметров. Это заняло у россиянина 36,38 секунды. Рекорд был установлен в четверг, 11 августа, на Московской детской железной дороге в подмосковном Кратове.

Рекордсмен мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян отметил, что до Пустового никто не буксировал железнодорожные составы весом более 100 тонн без специальных приспособлений. Он также подчеркнул, что в обычной жизни Пустовой работает травматологом‑ортопедом.

В августе прошлого года россиянин Денис Вовк сдвинул с места корабль весом более двух тысяч тонн. Он протащил его вперед на два метра.

Алексей Гусев
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