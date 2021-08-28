Россиянин сдвинул с места корабль весом более двух тысяч тонн

Россиянин Денис Вовк сдвинул с места корабль весом более двух тысяч тонн. Об этом сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT.

Спортсмен, который сам весит менее 90 килограммов, смог протащить вперед на два метра гвардейский корвет «Сообразительный» весом 2250 тонн. Отмечается, что обычно подобные попытки предпринимают атлеты весом более 150 килограммов. Вовк признался, что теперь думает о том, чтобы сдвинуть поезд.

В декабре 2019 года сообщалось, что российский пауэрлифтер Иван Савкин сдвинул с места и протащил на два метра электропоезд весом 218 тонн. В комментарии спортсмен отметил, что также хочет протащить 300-тонную электричку, а позднее — корабль массой 12-13 тысяч тонн.

В мае того же года Савкин сдвинул с места и протащил на два метра трактор массой 18 тонн. Тогда он установил рекорд России, до мирового достижения ему не хватило одной тонны.

