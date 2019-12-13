Российский силач-рекордсмен протащил поезд весом 218 тонн

Российский пауэрлифтер Иван Савкин сдвинул с места и протащил на два метра электропоезд весом 218 тонн. Видеозапись опубликована на сайте агентства Ruptly.

Савкин установил мировой рекорд, который был приурочен ко Дню Конституции. Он отметил, что также хочет протащить 300-тонную электричку, а позднее — корабль массой 12-13 тысяч тонн.

Савкин — чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу. В марте 2017 года он сдвинул с места портовый кран весом 312 тонн, а в феврале того же года — электровоз весом 288 тонн. Также 32-летний пауэрлифтер двигал многотонные паром, аэробус, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс «Оса», военный тягач с прицепом, танки Т-34 и Т-54Б.

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