Россиянин протащил на себе 18-тонный трактор

Российский пауэрлифтер Иван Савкин сдвинул с места и протащил на два метра трактор массой 18 тонн. Об этом сообщает «Российская газета».

Событие произошло в селе Покровка Приморского края 9 мая. Свое достижение спортсмен посвятил 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Савкин установил рекорд России, до мирового достижения ему не хватило одной тонны.

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Савкин — чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу. В марте 2017 года он смог сдвинуть с места портовый кран весом 312 тонн, а в феврале того же года февраля Савкин сдвинул с места электровоз весом 288 тонн. Также 32-летний пауэрлифтер сумел переместить многотонные паром, аэробус, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс «Оса», военный тягач с прицепом, танки Т-34 и Т-54Б.

Благодаря своим способностям спортсмен трижды попадал в Книгу рекордов Гиннеса.

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