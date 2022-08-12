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Момент попадания шайбы в грудь 14-летнего хоккеиста СКА попал на видео

На видео показали, как шайба попадает в грудь 14-летнего хоккеиста СКА Всеволода Малкова

В сети появилось видео момента с попаданием шайбы в грудь 14-летнего хоккеиста СКА Всеволода Малкова. Ролик в своем Telegram публикует РЕН ТВ.

На записи видно, как хоккеист после сильного удара согнулся, а через несколько секунд упал на спину и потерял сознание. После этого его окружили тренеры и одноклубники.

О произошедшем стало известно 11 августа. Врач команды оказал хоккеисту первую помощь и вызвал скорую, которая реанимировала Малкова. Его доставили в больницу, где спортсмен умер.

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в связи со смертью хоккеиста. Дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

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Алексей Гусев
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