В Польше назвали особенность российского «Доминатора»

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Defence24: российская винтовка TSVL-8 M5 «Доминатор» получила поглощающее тепло покрытие

Фото: Lobaev Arms

Российские военные используют снайперскую винтовку TSVL-8 M5 «Доминатор» разработки компании Lobaev Arms в ходе специальной военной операции на Украине. Особенностью винтовки является покрытие ствола, которое поглощает тепло и снижает заметность оружия, пишет польское издание Defence24.

Отмечается, что в сети появился снимок российского военнослужащего с винтовкой TSVL-8 M5 «Доминатор». Винтовка со сменными стволами может использовать боеприпасы калибров 7,62х67 миллиметров (.300 Winchester Magnum) или 8,6х70 миллиметров (.338 Lapua Magnum).

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«Самым интересным аспектом этой винтовки является ее дополнительный фланец на стволе, который делает всю винтовку менее заметной в тепловизоре. Это связано с тем, что тепло, выделяемое при выстреле, поглощается именно этой оболочкой. Недостатком такого решения является довольно быстрое нагревание его при интенсивной стрельбе», — пишет издание.

Ранее стало известно, что компания «Промтехнология» начала выпуск высокоточной снайперской винтовки ORSIS T-5000 в версии под патрон .300 Norma Magnum.

В мае основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил, что винтовку TSVL-8 M5 «Доминатор» отправят в район проведения спецоперации на Украине.

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Даниил Иринин
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