В Польше назвали особенность российского «Доминатора»

Defence24: российская винтовка TSVL-8 M5 «Доминатор» получила поглощающее тепло покрытие

Российские военные используют снайперскую винтовку TSVL-8 M5 «Доминатор» разработки компании Lobaev Arms в ходе специальной военной операции на Украине. Особенностью винтовки является покрытие ствола, которое поглощает тепло и снижает заметность оружия, пишет польское издание Defence24.

Отмечается, что в сети появился снимок российского военнослужащего с винтовкой TSVL-8 M5 «Доминатор». Винтовка со сменными стволами может использовать боеприпасы калибров 7,62х67 миллиметров (.300 Winchester Magnum) или 8,6х70 миллиметров (.338 Lapua Magnum).

«Самым интересным аспектом этой винтовки является ее дополнительный фланец на стволе, который делает всю винтовку менее заметной в тепловизоре. Это связано с тем, что тепло, выделяемое при выстреле, поглощается именно этой оболочкой. Недостатком такого решения является довольно быстрое нагревание его при интенсивной стрельбе», — пишет издание.

Ранее стало известно, что компания «Промтехнология» начала выпуск высокоточной снайперской винтовки ORSIS T-5000 в версии под патрон .300 Norma Magnum.

В мае основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил, что винтовку TSVL-8 M5 «Доминатор» отправят в район проведения спецоперации на Украине.

