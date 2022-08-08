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ORSIS начал выпуск высокоточной винтовки T-5000 в новом калибре

«Промтехнология» начала выпуск винтовки ORSIS T-5000 под патрон калибра .300 Norma Magnum

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Компания «Промтехнология», которая производит оружие под брендом ORSIS, начала выпуск высокоточной снайперской винтовки T-5000 в версии под патрон калибра .300 Norma Magnum. Об этом сообщили ТАСС в компании.

«Мы запустили производство винтовки Т-5000 в калибре .300 Norma Magnum. Калибр сильно набирает популярность у профессиональных стрелков благодаря высокому потенциалу кучности», — отметили в компании.

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Магазинную винтовку T-5000 впервые представили в 2011 году на выставке в Нижнем Тагиле. T-5000 позволяет поражать цели в любое время суток и в любых погодных условиях на расстоянии до 1650 метров. Кучность стрельбы винтовки не превышает 0,5 угловой минуты. T-5000 выпускают под патроны калибров .260 Rem 6.5х47 Lapua, .308 Win, .300 Win Magnum, .338 LM, .375 H&H, и 6,5 Creedmoor.

Ранее в августе компания «Промтехнология» испытала сверхдальнобойную винтовку ORSIS под патрон 12,7 на 99 миллиметров НАТО.

В том же месяце представитель компании Lobaev Arms сообщил, что союзные силы в ходе специальной военной операции на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» под патрон калибра 12,7 на 99 миллиметров.

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Даниил Иринин
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