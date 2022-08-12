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Частично рухнувший жилой дом в Омске признали аварийным за сутки до ЧП

«Город55»: частично обрушившийся в Омске жилой дом признали аварийным лишь за сутки до ЧП

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Частично обрушившийся жилой дом на улице 20-го партсъезда в Омске был признан аварийным лишь за сутки до ЧП. Об этом сообщает портал «Город55» со ссылкой на слова жителей дома.

По словам жильца частично рухнувшего здания, 11 августа состоялся суд, по итогам которого здание в итоге получило статус аварийного.

«Мы суд два раза выигрывали, и два раза администрация обжаловала решение. Они считают, что в доме можно жить», — сообщил изданию житель дома.

В МЧС ранее рассказали об эвакуации 40 жильцов частично обрушившегося дома в Омске. Отмечалось, что в стене рухнувшего пятиэтажного жилого дома четыре месяца назад образовалась сквозная дыра, через которую мог свободно пройти человек. Также было опубликовано видео момента обрушения.

Частичное обрушение произошло в пятницу, 12 августа, в доме на улице 20-го Партсъезда, 53 в Советском районе города.

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Валерий Розенберг
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