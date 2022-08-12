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Умер французский художник-карикатурист Жан-Жак Семпе

На 90-м году жизни скончался французский художник-карикатурист Жан-Жак Семпе

Фото: Luc Castel / Getty Images

На 90-м году жизни скончался французский художник-карикатурист Жан-Жак Семпе. Об этом сообщает The Guardian.

Смерть иллюстратора наступила в четверг, 11 августа, в его загородном участке в окружении его близких. Причины смерти художника неизвестны.

«Карикатурист Жан-Жак Семпе мирно скончался в четверг вечером, 11 августа 2022 года, на 89-м году жизни в своей дачной резиденции в окружении жены и близких друзей», — сообщил его друг и биограф Марк Лекарпантье.

Наибольшую известность иллюстратору принесла совместная работа с писателем Рене Госинни над серией книг «Маленький Николя», ставших мировым бестселлером. В 45 странах было продано больше 15 миллионов экземпляров произведения, по нему также снимали фильмы и мультсериалы.

На протяжении своей творческой карьеры Семпе неоднократно сотрудничал с изданием The New Yorker и становился автором обложек журнала.

Ранее стало известно о смерти заслуженного художника России, профессора Натальи Нестеровой в возрасте 78 лет.

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Анастасия Астахова
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