В возрасте 78 лет умерла заслуженный художник России Наталья Нестерова

Заслуженный художник России, профессор Наталья Нестерова скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что Нестерова умерла 10 августа после продолжительной болезни в зарубежной клинике. В Telegram-канале Третьяковской галереи ее смерть назвали огромной утратой для российской культуры.

Нестерова родилась в 1944 году в Москве в семье архитекторов. Окончила Московский художественный институт имени В.И. Сурикова. С 1969 года являлась членом Союза художников СССР. В 1991 году стала профессором Российской академии театрального искусства. Через три года Нестерова получила звание заслуженного художника Российской Федерации. Работы художницы представлены в Третьяковской галерее, Музее современного искусства Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, Китайском национальном музее искусств в Пекине, в Музее изящных искусств в Монреале и других учреждениях.

Ранее стало известно о смерти британского писателя и иллюстратора Рэймонда Бриггса.