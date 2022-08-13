Дацик проиграл нокаутом в поединке по правилам бокса

Вячеслав Дацик проиграл нокаутом Исламу Каримову на турнире Hardcore FC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик уступил Исламу Каримову в поединке по правилам бокса. Трансляция турнира опубликована в YouTube-канале организации Hardcore FC.

В начале боя Дацику удалось отправить соперника в нокдаун, после чего Каримов перехватил инициативу. Во втором раунде он отправил в нокаут 42-летнего Дацика.

10 августа в промоушене Eagle FC Хабиба Нурмагомедова проявили интерес к Дацику. Президент лиги Шамиль Завуров допустил, что тяжеловес мог бы провести поединок против Сергея Харитонова.

6 августа Дацик провел бой с 51-летним соотечественником Джеффом Монсоном по правилам MMA. Поединок завершился победой Дацика решением судей.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского.