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Дацик проиграл нокаутом в поединке по правилам бокса

Вячеслав Дацик проиграл нокаутом Исламу Каримову на турнире Hardcore FC

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик уступил Исламу Каримову в поединке по правилам бокса. Трансляция турнира опубликована в YouTube-канале организации Hardcore FC.

В начале боя Дацику удалось отправить соперника в нокдаун, после чего Каримов перехватил инициативу. Во втором раунде он отправил в нокаут 42-летнего Дацика.

10 августа в промоушене Eagle FC Хабиба Нурмагомедова проявили интерес к Дацику. Президент лиги Шамиль Завуров допустил, что тяжеловес мог бы провести поединок против Сергея Харитонова.

6 августа Дацик провел бой с 51-летним соотечественником Джеффом Монсоном по правилам MMA. Поединок завершился победой Дацика решением судей.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского.

Николай Костюков
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