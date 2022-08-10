Промоушен Нурмагомедова заинтересовался Дациком

Президент Eagle FC Нурмагомедова Шамиль Завуров заявил об интересе к Вячеславу Дацику

Президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров высказался относительно российского тяжеловеса Вячеслава Дацика. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Глава лиги Хабиба Нурмагомедова отметил, что организация заинтересована в таких бойцах. «Вячеслав нам подходит и для него найдется соперник. В тяжелом весе у нас большая конкуренция», — подчеркнул он.

Завуров допустил, что возможна организация боя Дацика и Сергея Харитонова. Однако он обратил внимание, что у Eagle FC нет долгосрочного контракта с Харитоновым.

6 августа Дацик провел поединок с 51-летним соотечественником Джеффом Монсоном по правилам смешанных единооборств (MMA). Бой продлился три раунда и завершился победой Дацика судейским решением.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского.