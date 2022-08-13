В Кабуле прогремел взрыв

В столице Афганистана Кабуле взорвалась бомба, пострадали два человека

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. Об этом в субботу, 13 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей и источники.

По информации агентства, в 10:15 по местному времени (08:45 мск) в районе Даште-Барчи на западе Кабула взорвалась бомба.

Предварительно, в результате инцидента пострадали два человека.

Ранее, 11 августа, также произошел взрыв в одной из школ афганской столицы. В результате происшествия были пострадавшие, среди которых директор учебного заведения. Еще один взрыв прогремел 31 июля в центре Кабула. По словам очевидцев, он мог быть вызван ракетным ударом.