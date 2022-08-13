На Украине снесли памятник известному русскому писателю

На Украине в городе Александрия демонтировали бюст писателя Максима Горького

В Александрии Кировоградской области Украины демонтировали бюст известного русского писателя Максима Горького. Видео сноса памятника появилось в Telegram-канале главы города Сергея Кузьменко.

Градоначальник уточнил, что работы проводились на территории общеобразовательного учебного заведения № 2.

По данным Telegram-канала «Страна.ua», сносу предшествовало решение сессии и исполкома городского совета. Как рассказала пресс-секретарь органа местного самоуправления Юлия Марюхно, памятник будет храниться на территории коммунального предприятия, осуществившего демонтаж, до дальнейшийх распоряжений.

27 июля стало известно, что украинские власти демонтировали в городе памятник русскому поэту Александру Пушкину. Бюст литератора из кованной меди стоял в городе более 20 лет, его воздвигли «в знак пребывания великого поэта на запорожской земле в мае 1820 года».

В мае 2022 года власти Киева приняли решение демонтировать более 40 памятников, связанных с Россией. 7 июля стало известно, что под украинской столицей снесли монумент 300-летию воссоединения России и Украины.

