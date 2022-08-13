Задержанным в Эстонии российским журналистам запретили въезд в ЕС

Задержанным в Эстонии сотрудникам «Известий» аннулировали визы и запретили въезд в ЕС

Корреспонденту и оператору «Известий», которые были задержаны в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в страны Европейского Союза (ЕС) на три года. Об этом сообщает издание.

Задержанным в Эстонии журналистам «Известий» аннулировали визы ... Также им запретили въезд в страны ЕС на три года «Известия»

Также издание опубликовало докумет, в котором говорится, что виза Солдатовой признана недействительной из-за того, что «условия и цель предполагаемого пребывания не были обоснованы».

Корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин. К ним подошли сотрудники полиции и показали корреспонденту фотографию, на котором она снимает танк. По данным издания, съемочную группу отвезли в отдел полиции. Сейчас сотрудники издания ждут представителя миграционной службы. В чем их обвиняют — неизвестно.

Реакция МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отмечала, что российское посольство в Эстонии держит на контроле ситуацию с задержанными журналистами и предпринимает все необходимое для содействия им.

Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. К месту их нахождения направлен консульский сотрудник Мария Захарова официальный представитель МИД России

Закрытие границы для россиян

11 августа МИД Эстонии сообщил, что страна закрывает границы для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу.

Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию Урмас Рейнсалу министр иностранных дел Эстонии

Исключения сделали для некоторых граждан. Так, въезд не будет запрещен сотрудникам дипломатических представительств в Эстонии, членам их семей и лицам, занимающимся международными перевозками. В страну также смогут въехать близкие родственников граждан Эстонии или обладателей постоянного вида на жительство в стране. Также ограничения не распространяются на россиян, нуждающихся в гуманитарной помощи, и тех, кто имеет право свободного передвижения по законам Евросоюза.

При этом председатель комитета Совета Федерации по международной политике Григорий Карасин назвал такое решение проявлением исторического комплекса неполноценности.«Это сказывается болезненный исторический комплекс неполноценности. Хотелось бы, конечно, чтобы этих исторических комплексов не было», — объяснил политик.