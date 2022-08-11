В Совфеде заявили о «комплексе неполноценности» у Эстонии

Сенатор Карасин заявил, что Эстония закрыла границу из-за комплекса неполноценности

Решение Эстонии закрыть границу для россиян является проявлением исторического комплекса неполноценности. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международной политике Григорий Карасин, его слова приводит РИА Новости.

«Это сказывается болезненный исторический комплекс неполноценности. Хотелось бы, конечно, чтобы этих исторических комплексов не было», — объяснил политик.

По его словам, подобные решения выглядят глупо и нелепо, а также нарушают общепринятые международные нормы.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить российским туристам въезд в Европу.

11 августа стало известно, что Эстония закрыла границы для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу. В МИД страны также уточнили, что для ряда граждан будут сделаны исключения.