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В Песках на экс-базе ВФУ нашли «пилу Гитлера» и ПТРК Javelin

«Известия»: в Песках на экс-базе ВФУ нашли пулемет MG 42 и ПТРК Javelin

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

В Песках на экс-базе вооруженных формирований Украины (ВФУ) нашли немецкий пулемет MG 42, известный как «пила Гитлера», и американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin. Об этом рассказал побывавший на объекте после его освобождения батальоном «Сомали» ДНР корреспондент «Известий» Семен Еремин.

«Вот тут можно посмотреть, как два предмета встретились: из XXI века — тот самый переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin, и MG 42, с которым вермахт воевал с советскими войсками, Красной армией», — сказал репортер.

Один из бойцов «Сомали» заявил, что «пулемет отличный, 1200 патронов в минуту, хорошо работает, боеприпасы к нему остались, так что теперь будем применять его по неофашистам».

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Иван Потапов
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