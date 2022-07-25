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Росгвардейцы нашли крупную партию оружия ВСУ

Росгвардия обнаружила в ЛНР крупную партию оружия ВСУ

Фото: Росгвардия

Спецназовцы Росгвардии обнаружили в населенных пунктах Луганской народной республики (ЛНР) крупную партию оружия, принадлежащего Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Из тайника изъяли шведско-британскую переносную противотанковую управляемую ракету NLAW, 20 гранатометов и минометов вместе с 500 выстрелами к ним. Кроме того, в арсенале нашли пулемет MG-42, семь единиц стрелкового оружия и 21 тысячу боеприпасов к нему. Российские военнослужащие также насчитали в схроне 350 боеприпасов к крупнокалиберному вооружению, 100 артиллерийских снарядов, мины и 50 ручных гранат.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Ее целями он назвал демилитаризацию и денацификацию страны. 18 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация завершится, когда все ее цели будут достигнуты.

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Любовь Ширижик
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