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Тайвань поблагодарил США за поддержание безопасности в регионе

МИД Тайваня поблагодарил США за поддержание безопасности и мира в регионе

Фото: Shutterstock

Министерство иностранных дел (МИД) Тайваня поблагодарило США за «конкретные действия» по поддержанию безопасности и мира в Тайваньском проливе и регионе. Об этом сообщает Reuters.

Внешнеполитическое ведомство выразило США «искреннюю благодарность» и заявило, что «неспровоцированное военное и экономическое запугивание Китая» лишь укрепило «единство и устойчивость глобального демократического лагеря».

2 августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на Тайвань. Китай выступил с критикой такого шага и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают де-факто независимый остров своей территорией.

Позднее координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл сообщил, что в Вашингтоне по-прежнему придерживаются политики одного Китая, не поддерживают независимость Тайваня и призывают к миру в регионе.

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Алевтина Запольская
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