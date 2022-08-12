США заявили о своей позиции по вопросу независимости Тайваня после визита Пелоси

Белый дом: США сохраняют политику «одного Китая» и не поддерживают независимость Тайваня

Вашингтон по-прежнему сохраняет политику «одного Китая», не поддерживает независимость Тайваня и призывает к миру в регионе, заявил на брифинге координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, пишет ТАСС.

На мероприятии, посвященном ситуации вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Кэмпбелл отметил, что американское руководство против одностороннего изменения статус-кво какой-либо из сторон. «Мы также не поддерживаем независимость Тайваня и ожидаем, что разногласия в Тайваньском проливе будут урегулированы мирным путем», — озвучил Кэмпбелл позицию властей по этому вопросу.

2 августа Пелоси прибыла с визитом на Тайвань. Китай раскритиковал такой шаг и выразил Вашингтону протест, поскольку Пекин считает де-факто независимый остров своей территорией.

Сама Пелоси объяснила прибытие делегации Конгресса США на Тайвань желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова.