Названы последствия для Трампа после изъятия секретных документов из его имения

Юрист Семеновский: Трампу грозит до 5 лет лишения свободы за вывоз секретных документов

Обыск в поместье бывшего американского лидера Дональда Трампа и изъятие документов имеют не только юридический, но и политический подтекст. Речь идет о том, чтобы не допустить его до выборов президента США, которые должны состояться уже через два года. Об этом заявил политолог и старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский. В беседе с «Лентой.ру» он назвал последствия для Трампа после изъятия секретных документов из его имения.

«До 5 лет лишения свободы»

В ходе обыска в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида агенты Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли более десяти комплектов документов. Ряд из них обладали отметкой «совершенно секретно» и по закону предназначались для ознакомления только в специальных государственных учреждениях. Отмечается, что в бумагах присутствовала информация о «президенте Франции».

Трампу грозит до пяти лет лишения свободы. Плюс еще могут быть различные вариации, связанные с тем, насколько секретные документы были найдены и являются ли они рассекреченными или нет Игорь Семеновский юрист, политолог

«Это закон о шпионаже 1917 года. В правоприменении он вызывает большую критику с точки зрения основ защиты прав подозреваемых и подсудимых. По нему уже проходят и [экс-сотрудник ЦРУ] Эдвард Сноуден, и [основатель WikiLeaks] Джулиан Ассанж, и многие другие лица, известные в медийной среде, либо подозреваемыми, либо обвиняемыми, либо же их уже осудили заочно», — сообщил Семеновский.

Юрист отметил, что в деле могут быть разные трактовки относительно того, являются ли документы рассекреченными или нет. Также он добавил, что сам американский лидер и представляет главного хранителя государственной тайны.

«Президент США и определяет тех, кто может давать санкции на рассекречивание, а кто нет. Он же является высшим лицом, кто может это делать. С этой точки зрения могут быть абсурдны обвинения, которые предъявлены в адрес Трампа. Плюс с уходом в отставку он часть архивов рассекречивал. Это известный факт», — считает он.

Запрет на президентство

Игорь Семеновский уверен, что действия ФБР связаны и с политической активностью Трампа. «В последние месяцы Трамп активно участвует в предвыборной гонке в Конгресс США, ездит по различным штатам, выступает с достаточно критичными высказываниями в адрес действующей администрации. Это явно элемент и выборной стратегии в Конгресс, и прицел на президентские амбиции Трампа», — добавил он.

Помимо того, что может быть срок до пяти лет плюс разные вариации, может быть судебное решение, которое наложит на Трампа запрет избираться и занимать посты различных должностей в США, включая и должность президента США Игорь Семеновский юрист, политолог

Политолог убежден, что именно к таким последствиям и идет разбирательство. «И это явно не последняя судебная история в отношении Трампа», — дополнил Семеновский.

«В отношении него еще идет дело по вмешательству в выборы в 2020 году — по беспорядкам в стенах Конгресса. Поэтому прошедшие обыски в поместье Трампа являются одним из элементов расследования. Это большая политика, поэтому здесь быстрых решений не будет. Здесь играет роль такой принцип — неважно, как это было на самом деле, важно, как это показали по телевизору или в прессе. Собственно, что мы и наблюдаем», — подытожил он.

Скорее всего, это будет долгий и яркий процесс, который будет активно освещаться в СМИ для того, чтобы максимально дискредитировать возможность влияния Трампа и в целом Республиканской партии Игорь Семеновский юрист, политолог

Американский экс-президент высказался о ситуации с найденными в его доме секретными документами и подчеркнул, что бумаги не стоило забирать. Вместо обысков ФБР следовало «лишь попросить» его передать комплекты. «Во-первых, все было рассекречено. Во-вторых, у них не было необходимости изымать что-либо. Они могли получить это в любое время, не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго», — заявил Трамп.

9 августа он рассказал об обысках в своем имении. В них поучаствовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года.